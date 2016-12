Einigung in Bahn-Tarifrunde

09.12.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Daniel Reinhardt

Bahn-Tarifrunde auf Sonntag vertagt

16 Stunden Verhandlung haben für eine Einigung in der Bahn-Tarifrunde nicht gereicht. Das Unternehmen und die Gewerkschaft EVG wollen am Sonntag erneut zusammenkommen. Gibt es dann keine Einigung, drohen in der kommenden Woche Warnstreiks. weiterlesen