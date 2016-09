Elektroautos dominieren den Pariser Autosalon

Elektromobilität wird groß geschrieben auf dem Pariser Autosalon. Die meisten Autobauer stellen irgendein Modell oder eine Studie mit einem «e» im Namen vor.

erschienen am 29.09.2016



Paris (dpa) - Das Thema Elektroantriebe und die Diskussion um Dieselantriebe dürften den Pariser Autosalon in diesem Jahr beherrschen. Heute stellen die Hersteller ihre Pläne auf dem «Mondial de l'automobile» der Presse vor.

Den Anfang macht der VW-Konzern, der ein batteriebetriebenes Auto in Golf-Größe vorstellen will. Auch Daimler enthüllt in Paris neue Pläne: Ein reines Elektroauto mit 500 Kilometern Reichweite soll in den nächsten Jahren in Serie gehen. Konkurrent BMW will auch seine konventionellen Antriebe umrüsten. Opel führt seinen Ampera-e mit mehr als 300 Kilometern Reichweite vor.

Auch wenn der Marktanteil von Dieselautos in Deutschland zuletzt zurückging, ist die Nachfrage noch vorrangig von herkömmlichen Antrieben bestimmt. Die deutschen Autobauer rechnen - getragen von der guten Konjunktur in China und Europa - mit weiterem Wachstum.