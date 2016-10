Elektromaschinenbau: Neue Anlage in Eibenstocker Firma

erschienen am 27.10.2016



Eibenstock. In eine neue Vakuumimprägnieranlage hat die Firma eviro Elektromaschinenbau & Metall in Eibenstock 80.000 Euro investiert. Die jetzt in Betrieb gegangene Anlage kommt bei der Produktion von Halterungen für Elektromotoren zum Einsatz. Als Zulieferer stellt die Firma 20.000 Halterungen der verschiedensten Größen und für vielseitige Zwecke her. Sie werden auch in Motoren für Türantriebe im Airbus A380 eingebaut. Zweites Standbein der eviro ist die Produktion von Rüttelmotoren. (ike)