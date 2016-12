Energieverbrauch in Deutschland steigt um 1,6 Prozent

erschienen am 20.12.2016



Berlin/Köln (dpa) - Der Energieverbrauch in Deutschland ist in diesem Jahr um 1,6 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Ursachen für den Mehrverbrauch seien die etwas kühlere Witterung, der Schalttag, die positive wirtschaftliche Entwicklung und der Zuwachs der Bevölkerung.

Das teilte die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen in Berlin und Köln mit. Dämpfend wirkten dagegen weitere Verbesserungen bei der Energieeffizienz, die jedoch nicht ausreichten, um den Energieverbrauch insgesamt zu senken. Ohne den Einfluss des Wetters wäre der Energieverbrauch nur um ungefähr ein Prozent gestiegen.