Ermunternde China-Daten verleihen Dax neuen Schwung

Fast die ganze Woche ging es am deutschen Aktienmarkt abwärts. Jetzt endlich, am Freitag, hat sich das Blatt gewendet. Der Grund liegt in China.

erschienen am 14.10.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag aufgedreht. Die zwischenzeitlich wieder aufgeflammten Sorgen um den wichtigen Handelspartner China sind der Erleichterung gewichen nach ermunternden Konjunkturdaten.

Nach drei Verlusttagen in Folge legte der Dax vor dem Wochenende somit wieder zu. Am Mittag notierte er um 1,59 Prozent fester bei 10 579,25  Punkten. Auf Wochensicht liegt der deutschen Leitindex damit wieder im Plus.

Auch am breiteren Markt ging es wieder aufwärts: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 1,06 Prozent auf 21 311,91 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um 0,34 Prozent auf 1776,54  Punkte. Hier verhinderten hohe Verluste der Aktie der Software AG zunächst größere Aufwärtsbewegungen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 1,60 Prozent auf 3022,59 Punkte.