Eurowings und Ufo nehmen Gespräche über Schlichtung auf

Hunderte Flüge gestrichen, fast 40 000 betroffene Passagiere: Der 24-Stunden-Streik der Gewerkschaft Ufo hat Eurowings kalt erwischt. In der kommenden Woche soll der Ausstand weitergehen. Am Freitag gibt es aber erst einmal eine neue Tarifrunde.

erschienen am 28.10.2016



Köln/Düsseldorf (dpa) - Nach dem eintägigen Flugbegleiterstreik sprechen Eurowings und die Gewerkschaft Ufo wieder miteinander. Man werde am Sonntagabend zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte Eurowings am Freitagnachmittag mit.

Ziel sei es, kurzfristig zu einer Lösung des Konfliktes zu kommen. «Wir sind überzeugt, dass dies am besten über eine Schlichtung der offenen Tarifvertragsthemen zu erreichen ist», erklärte Geschäftsführer Jörg Beißel. Ufo hatte auch für die kommende Woche mit zwei erneuten Streiktagen gedroht.