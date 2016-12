Fahrverbot für laute Güterzüge auf deutschem Netz ab 2020

27.10.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Thomas Frey

Laute Güterwagen sollen ab Ende 2020 verboten werden

Mehr Güterverkehr auf die Schiene, weniger Lastwagen auf die Straße, fordern Umweltschützer. Aber viele Güterzüge sind so laut, dass sie der Gesundheit von Menschen schaden können. Die Bundesregierung will das Problem per Gesetz lösen. weiterlesen