Fed entscheidet erstmals in der Ära Trump über Leitzins

erschienen am 01.02.2017



Washington (dpa) - Erstmals in der Präsidentschaft von Donald Trump gibt an diesem Mittwoch der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) seine Zinsentscheidung bekannt. Eine erneute Anhebung des Leitzinses nach der jüngsten Erhöhung im Dezember wird nicht erwartet.

Allerdings steht die Fed mit ihrer den oppositionellen Demokraten nahestehenden Chefin Janet Yellen unter Druck. Trump hatte im Wahlkampf bemängelt, die Fed sei vom Weißen Haus gelenkt und erhöhe die Leitzinsen aus politischen Überlegungen heraus nicht schnell genug. Nach seiner Wahl schwenkte er allerdings um und erklärte, der Dollar sei zu stark und belaste somit US-Exporte.

Die Notenbank erklärte mehrfach, sie sei eine unabhängig agierende Institution und sei bei ihren Entscheidungen lediglich an die definierten Ziele der US-Geldpolitik gebunden. Diese sind ein Höchstmaß an Beschäftigung und eine moderate Preissteigerung von rund zwei Prozent.