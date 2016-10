Fehlende Crews zwingen immer mehr Tuifly-Jets an den Boden

Wilder Streik oder rÀtselhafte Krankheitswelle? Die Fluggesellschaft Tuifly bekommt wegen fehlender Crews kaum noch Flugzeuge in die Luft, seitdem bekannt ist, dass sie in einer neuen Holding aufgehen soll.

erschienen am 06.10.2016



Hannover/Berlin (dpa) - Bei den Fluggesellschaften Tuifly und Air Berlin hat sich die Lage zum Wochenende weiter zugespitzt. Wie schon an den Vortagen meldeten sich zahlreiche Crew-Mitglieder bei Tuifly kurzfristig krank und schrÀnkten damit den Flugbetrieb weiter ein.

Von 110 vorgesehenen FlĂŒgen mussten 47 FlĂŒge ersatzlos gestrichen werden, wie die Airline in Hannover mitteilte. Tausende Passagiere mussten auf ihre Verbindungen warten oder ihre Urlaubsreisen zu den Herbstferien gleich ganz abblasen.

Auch die kriselnde Air Berlin war betroffen. Tuifly habe fĂŒr Air Berlin keinen einzigen der geplanten 90 FlĂŒge durchgefĂŒhrt, sagte Air-Berlin-Sprecher Uwe Kattwinkel der Deutschen Presse-Agentur. Mit Hilfe anderer Crews habe Air Berlin 30 dieser 90 FlĂŒge anbieten können, so dass letztlich 60 FlĂŒge ausgefallen seien. Kattwinkel sprach von einer «schwierigen, dramatischen Situation vor allem fĂŒr unsere FluggĂ€ste».

Die Flugleitung der Tuifly versuchte gegenzuhalten und charterte nach eigenen Angaben 18 zusĂ€tzliche Flugzeuge von anderen Gesellschaften. Air Berlin schloss mit den Gewerkschaften Verdi und Vereinigung Cockpit sowie dem Gesamtbetriebsrat eine Krisenvereinbarung, in der Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal bis einschließlich Sonntag zu freiwilligen EinsĂ€tzen aufgerufen werden.

Als Hintergrund werden der tiefgreifende Umbau der hoch verschuldeten Air Berlin und damit einhergehende VerĂ€nderungen bei der Tuifly gesehen. Die deutsche Fluggesellschaft des Touristikkonzern Tui soll gemeinsam mit Air-Berlin-Teilen in eine neue Dachholding fĂŒr Ferienflieger integriert werden. Arbeitnehmervertreter fĂŒrchten Job-Verluste und schlechtere Tarifbedingungen.

Ihre GĂ€ste will die Tuifly nicht entschĂ€digen und beruft sich auf höhere Gewalt, die fĂŒr die AusfĂ€lle und VerspĂ€tungen verantwortlich sei. «EntschĂ€digungs- beziehungsweise SchadensersatzansprĂŒche der Kunden entstehen daraus nicht», teilte Tui Deutschland in Hannover mit. Eine Sprecherin betonte: «Die massenhaften und Ă€ußerst kurzfristigen Krankmeldungen sind ein außergewöhnlicher und nicht vermeidbarer Umstand im Sinne von höherer Gewalt.»

Ganz anders sieht das Philipp Kadelbach vom Flugrechtsportal Flightright. Tuifly könne sich nicht auf höhere Gewalt berufen. Krankheitswellen zĂ€hlten zu den normalen Betriebsrisiken, die Airlines zu jeder Zeit einkalkulieren mĂŒssten. Dies gelte auch bei Zweifeln, ob tatsĂ€chlich eine Krankheit vorliege. Er empfehle allen betroffenen Passagieren, ihre EntschĂ€digungsansprĂŒche geltend zu machen.

Die Unternehmen haben nach EinschĂ€tzung des Berliner Arbeitsrechtlers Robert von Steinau-SteinrĂŒck kaum Möglichkeiten, die Krankmeldungen der BeschĂ€ftigten zu hinterfragen oder ihnen gar einen «wilden Streik» zu unterstellen. Es sei sehr schwierig zu beweisen, dass die BeschĂ€ftigten die Krankheit nur vortĂ€uschten. Ärztliche Atteste hĂ€tten eine hohe Beweiskraft. Falsche Krankmeldungen erfĂŒllen dem Fachanwalt zufolge allerdings den Straftatbestand des Betruges.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo lehnte jegliche Verantwortung fĂŒr die massenhaften Krankmeldungen ab. «Das ist definitiv kein Mittel zum Arbeitskampf fĂŒr uns», sagte Tarifexperte Nicoley Baublies. Man rufe dazu nicht auf und distanziere sich klar von einem Missbrauch.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings wies Ufo-Informationen zurĂŒck, dass sich auch bei ihr der Krankenstand verdoppelt habe. Nach einigen KrankheitsfĂ€llen am Wochenende habe man den eigenen Flugplan «sehr sauber» abgeflogen, sagte ein Sprecher. Ab der kommenden Woche will die Ufo bei der Eurowings Warnstreiks organisieren, die sich laut Baublies auch auf die Schwester Germanwings erstrecken könnten. Ein Eurowings-Sprecher zeigte sich hingegen zuversichtlich, dass man auf der Basis eines verbesserten Angebots schnell wieder in Verhandlungen einsteigen könne.