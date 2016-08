Fielmann-Gewinn beschleunigt Wachstum zur Jahresmitte

erschienen am 25.08.2016



Hamburg (dpa) - Die Optikerkette Fielmann hat ihren Wachstumskurs nach einem verhaltenen ersten Quartal beschleunigt. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Konzerngewinn im 2. Quartal um 17 Prozent auf 44,6 Millionen Euro. Grund daf├╝r waren unter anderem niedrigere Kosten f├╝r Werbung.

Der Brillenabsatz erh├Âhte sich um gut 6 Prozent auf 2,05 Millionen St├╝ck. Der Umsatz legte um gut 5 Prozent auf 344 Millionen Euro zu. In den Sommermonaten verkauft Fielmann besonders viele Sonnenbrillen, die aber nicht unbedingt alle Korrekturgl├Ąser besitzen.

┬źWir sind zuversichtlich, unsere Marktposition auszubauen┬╗, teilte die Fielmann AG mit. Der Konzern ist in Deutschland unangefochtener Marktf├╝hrer und baut sein Filialnetz auch in ├ľsterreich, der Schweiz und zuletzt in Norditalien weiter aus. Ende Juni betrieb Fielmann 700 Niederlassungen, zehn mehr als zum Vorjahreszeitpunkt.

Im ersten Halbjahr stieg der Brillenabsatz auf 3,93 Millionen Brillen (Vorjahreszeitraum: 3,80 Mio), nachdem er im ersten Quartal noch unver├Ąndert zum Vorjahreszeitraum war. Der Konzernumsatz erh├Âhte sich auf 660,4 Millionen Euro (644,3 Mio Euro). Der Halbjahresgewinn stagnierte bei 82,7 Millionen Euro. Im ersten Quartal waren Umsatz und Gewinn r├╝ckl├Ąufig gewesen. Begr├╝ndet wurden diese R├╝ckg├Ąnge mit einem Verkaufstag weniger und einem Sondereffekt. Fielmann besch├Ąftigte Ende Juni 17 140 Mitarbeiter, rund 575 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt.

Die Konkurrenz der Internet-Anbieter f├╝rchtet das Unternehmen nicht, Fielmann selbst verzichtet bislang auf den Online-Brillenvertrieb. Eine Korrektionsbrille, die nicht sauber zentriert sei, mache gesundheitliche Probleme, hatte Vorstandschef G├╝nther Fielmann immer wieder bekr├Ąftigt. Auch die Brillenanpassung k├Ânne der Internetversand nicht leisten.

Analysten der DZ Bank sch├Ątzten j├╝ngst, dass Online-H├Ąndler langfristig einen Anteil am Absatzmarkt von etwa zehn Prozent erreichen k├Ânnten. ┬źF├╝r die gro├čen Filialisten - und hier ganz besonders Fielmann - sehen wir durch die Online-Anbieter nur wenig Bedrohungspotenzial.┬╗