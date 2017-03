Firmen mit neu eingestellten älteren Mitarbeitern zufrieden

erschienen am 14.03.2017



Nürnberg (dpa) - Es muss nicht immer ein Endzwanziger sein: Deutsche Unternehmen machen einer Umfrage zufolge auch mit neu eingestellten älteren Mitarbeitern überwiegend positive Erfahrungen.

Rund 90 Prozent der befragten Firmen gab an, neu eingestellte Mitarbeiter ab 50 seien motiviert, teamfähig und sorgfältig, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. Für die Studie waren in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt rund 28 000 Betriebe befragt worden.

Auch gelingt es den älteren Beschäftigten nach Meinung vieler Unternehmen, ihre berufliche Erfahrung an ihrem neuen Arbeitsplatz einzubringen. Nur bei 14 Prozent der erst vor kurzem angeheuerten Älteren berichteten Firmen von häufigeren Fehlzeiten, bei zwölf Prozent wurden längere Fehlzeiten genannt.

Grundsätzlich wächst laut Studie seit Jahren die Bedeutung von Menschen ab 50 auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Noch im Jahr 2000 waren in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen lediglich 32 Prozent sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen.

15 Jahre später liege der entsprechende Anteil bei rund 55 Prozent, hieß es. Das liege hauptsächlich daran, dass ältere Männer und Frauen generell länger arbeiteten. Ältere Beschäftigte, die arbeitslos geworden seien, hätten dagegen immer noch Schwierigkeiten, wieder einen Job zu finden.