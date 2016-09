FÃ¼hrende Ã–konomen legen neue Wachstumsprognose vor

Führende Ökonomen legen neue Wachstumsprognose vor

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland könnte noch stärker ausfallen als bisher erwartet. Top-Ökonomen rechnen jetzt mit einem Konjunkturplus von 1,9 Prozent.

erschienen am 29.09.2016



Berlin (dpa) - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen heute in Berlin ihre neue Wachstumsprognose vor. Nach Medienberichten rechnen die Ökonomen in diesem Jahr mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum als bisher erwartet.

So könnte das Konjunkturplus bei 1,9 Prozent liegen. Im Frühjahr waren die Institute von 1,6 Prozent Wirtschaftswachstum ausgegangen.

Im nächsten Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft aus Sicht der Ökonomen mit einem Plus von 1,4 Prozent etwas weniger stark zulegen. Im April war noch ein Zuwachs von 1,5 Prozent erwartet worden. Die Bundesregierung legt ihre neue Prognose am 7. Oktober vor.