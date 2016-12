Gabriel, Altmaier und Hendricks im Abgas-Ausschuss

erschienen am 15.12.2016



Berlin (dpa) - Im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags sollen heute (12.00) drei Minister Rede und Antwort stehen. Als Zeugen geladen sind Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU).

Sie sollen auch zu ihrer früheren Funktion als Chefs des Umweltressorts Auskunft geben. Die amtierende Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wollen die Abgeordneten ebenfalls befragen.

Der von der Opposition beantragte Ausschuss soll klären, was die Bundesregierung seit 2007 mit Blick auf Abgasregeln unternommen hat und wann sie von Manipulationen erfuhr. Volkswagen hatte eine verbotene Software eingesetzt, was 2015 in den USA aufflog und zum Diesel-Skandal führte. Auch bei mehreren anderen Herstellern sind später auffällige Abgaswerte bekannt geworden.