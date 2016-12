Gewerkschaft EVG erwartet besseres Bahn-Tarifangebot

In der Bahn-Tarifrunde ist der Durchbruch noch nicht geschafft. Die Gewerkschaft EVG erwartet ein besseres Angebot des Arbeitgebers. Unklar ist, wie weit die Bahn zu gehen bereit ist.

erschienen am 12.12.2016



Berlin (dpa) - Die Tarifparteien bei der Deutschen Bahn haben weiter um einen Vertragsabschluss gerungen. Zuletzt ging es um die Höhe der Einkommenssteigerung für rund 150 000 Beschäftigte. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte ohne Angabe einer Laufzeit ein Plus von 4,5 Prozent verlangt.

Die Bahn bot nach Angaben aus Verhandlungskreisen zuletzt 1,7 Prozent ab 1. Mai 2017 sowie eine Einmalzahlung von 425 Euro bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten bis Ende 2018.

Die Tarifkommission der EVG bewertete dieses Angebot am Nachmittag als zu gering. Sie wollte ihre Verhandlungsdelegation auffordern, beim Arbeitgeber Bahn eine Nachbesserung zu erreichen. Die EVG hat mehrmals mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht, wenn in dieser Runde kein Abschluss gelingen sollte.

Neu eingeführt werden soll ein Wahlmodell, bei dem sich die Eisenbahner zwischen mehr Geld und mehr Freizeit entscheiden können. Die kleinere Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte bereits in der Tarifrunde 2015 eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 39 auf 38 Stunden ab Januar 2018 durchgesetzt. Das entspricht nahezu den 2,6 Prozent, die nach jüngsten Angaben aus Verhandlungskreisen nun in das von der EVG vorgeschlagene Wahlmodell fließen sollen.

Statt einer Lohnerhöhung oder einer Stunde weniger Wochenarbeitszeit sollen die Bahn-Beschäftigten nun auch sechs Tage mehr Jahresurlaub auswählen können. Darauf hatten sich Bahn und EVG in der Nacht zum Montag verständigt.

In der Tarifrunde mit der EVG geht es um rund 150 000 Bahn-Beschäftigte in Deutschland. Darunter sind auch 35 400 Mitarbeiter des Zugpersonals, für die sowohl EVG als auch GDL verhandeln. Die GDL führt mit der Bahn getrennte Tarifgespräche. Nächster Termin ist der kommende Freitag in Berlin. Die GDL fordert 4,0 Prozent mehr Lohn und eine besser planbare Freizeit.