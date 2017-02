GfK veröffentlicht Daten zur Verbraucherstimmung

erschienen am 23.02.2017



Nürnberg (dpa) - Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) veröffentlicht heute ihre aktuellen Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland. Zum Jahresanfang war die Kauflaune der Deutschen gut. Bereits zum dritten Mal in Folge war der monatlich berechnete Konsumklima-Index gestiegen.

Die Deutschen rechneten zuletzt mit einem soliden Wirtschaftswachstum, steigenden Einkommen und hatten wenig Angst um ihren Job. Interessant wird nun vor allem, ob sich inzwischen die bevorstehenden Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens und Unsicherheit über den künftigen wirtschaftlichen Kurs der USA bei der Konsumlaune bemerkbar machen.