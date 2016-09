Goldnachfrage bei Deutscher BÃ¶rse auf Rekordhoch

Goldnachfrage bei Deutscher Börse auf Rekordhoch

erschienen am 14.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Niedrigzinsen haben die Nachfrage nach Gold als Anlage bei der Deutschen Börse auf ein Rekordhoch getrieben.

Inzwischen lagern mehr als 100 Tonnen des Edelmetalls in den Tresoren in Frankfurt, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Seit Jahresbeginn sei der Bestand um rund 70 Prozent gestiegen. Neues Gold kommt immer dann dazu, wenn Kunden die sogenannte Xetra-Gold-Anleihe erwerben. Für jeden Anteilschein wird ein Gramm Gold hinterlegt.

Gold gilt in turbulenten Zeiten als sicherer Hafen. Zudem werfen klassische Sparanlagen wegen der Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum noch etwas ab. Anleger investieren daher auch in das Edelmetall. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich aktuell auf 3,8 Milliarden Euro.

Die Anleger können sich der Deutschen Börse zufolge ihr Edelmetall jederzeit aushändigen lassen. Seit der Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 wurden den Angaben zufolge insgesamt 4,5 Tonnen Gold ausgeliefert.

Xetra-Gold-Wertpapiere werden von Deutschen Börse Commodities herausgegeben, einem Gemeinschaftsunternehmen des Börsenbetreibers und mehrerer Banken.