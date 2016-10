Griechenland erhÃ¤lt Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro

Erst kam der Vorschlag, dann der Ärger. Jetzt greift der Chef ein: Kommissionspräsident Juncker selbst ordnet einen neuen Entwurf zur Deckelung der Handygebühren im EU-Ausland an. weiterlesen

Irisches Parlament will Apples Steuermillarden nicht

02.09.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Monica Davey

Irland zieht gegen Apple-Entscheidung der EU vor Gericht

13 Milliarden Euro an Steuern soll Apple nach dem Willen der EU-Kommission in Irland nachzahlen. Dublin muss das Geld vorerst eintreiben, kündigt aber Rechtsmittel an. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager gibt sich unbeeindruckt. weiterlesen