Grüne Woche wird eröffnet - Bund stellt Tierwohlsiegel vor

erschienen am 19.01.2017



Berlin (dpa) - Begleitet von Debatten über mehr Tierschutz wird heute in Berlin die Agrarmesse Grüne Woche eröffnet. Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) gibt am Abend den Startschuss zu der zehntägigen Schau der Landwirtschaft, Ernährungsindustrie und des Gartenbaus.

Bis zum 29. Januar werden 400.000 Besucher erwartet.

Vor dem Auftakt will Schmidt ein freiwilliges Tierwohlsiegel vorstellen. Unternehmen, die damit für ihre Fleisch- und Wurstprodukte werben, müssen höhere Standards für eine artgerechete Haltung einhalten als gesetzlich vorgegeben. Verbraucher sollen so beim Einkauf entscheiden können, ob ihnen das mehr Geld wert ist.