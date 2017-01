Gute Vorgaben aus Übersee schieben Dax an

erschienen am 25.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngste Hängepartie am deutschen Aktienmarkt könnte womöglich überstanden sein: Neue Börsen-Rekorde an der Wall Street sorgten auch hierzulande für kräftigen Auftrieb und brachten dem Dax ein neues Jahreshoch bei 11 755 Punkten ein.

Dabei konnte selbst der unerwartet schwächer ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex der guten Stimmung nichts anhaben. Gegen Mittag lag der Dax zuletzt noch mit 1,32 Prozent im Plus bei 11 748,26 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax erreichte abermals einen neuen Bestwert bei nunmehr 22 894 Punkten - dampfte seinen Vorsprung aber zuletzt auf 0,45 Prozent auf 22 813,25 Zähler ein. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,47 Prozent auf 1839,95 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,13 Prozent auf 3318,65 Punkte vor.