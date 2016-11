Handel erwartet Rekorde im Weihnachtsgeschäft

Weihnachten kommt trotz aller Vorhersehbarkeit doch immer wieder plötzlich: Jetzt müssen Ideen für Geschenke her. Für die Einzelhändler beginnt die wichtigste Zeit des Jahres.

erschienen am 08.11.2016



Berlin (dpa) - In den Wochen vor Weihnachten erwarten die Einzelhändler in Deutschland ein Rekordgeschäft. Erstmals könnten die Umsätze im November und Dezember die Marke von 90 Milliarden Euro knacken, prognostiziert der Branchenverband HDE.

«Selten war die Ausgangslage für das Weihnachtsgeschäft so günstig wie in diesem Jahr», sagte Verbandspräsident Josef Sanktjohanser. Gründe seien eine gute Konsumstimmung und der stabile Arbeitsmarkt. Vor allem die Läden in den Innenstädten und der Internet-Handel hätten hohe Erwartungen.

Das Weihnachtsgeschäft ist für viele Einzelhändler die wichtigste Zeit des Jahres. Die Läden erzielten im vergangenen Jahr fast ein Fünftel, der Internethandel sogar gut ein Viertel des Jahresumsatzes im November und Dezember.