Hendricks stoppt ihre "Bauernregeln" und entschuldigt sich

Mit spaßigen Sprüchen wollte die Bundesumweltministerin darauf hinweisen, was alles schlecht läuft in der deutschen Landwirtschaft. Einige Bauern fanden das gar nicht witzig.

erschienen am 09.02.2017



Berlin. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat nach der massiven Kritik an ihren "neuen Bauernregeln" eingelenkt. Anstatt weiterhin mit frechen Sprüchen über Massentierhaltung und Überdüngung zu polarisieren, will die SPD-Politikerin in Zukunft mit Bauern und Verbrauchern einen "Dialog" zu Missständen im Agrarsektor führen. In einem Interview mit der "Rheinischen Post" entschuldigte sich die Ministerin. Hendricks sagte, einige Menschen hätten sich durch die Aufmachung der Kampagne persönlich angegriffen und in ihrer Berufsehre verletzt gefühlt, "das tut mir leid".

Ein Sprecher des Umweltministeriums sagte am Donnerstag, mit den "spielerisch-humorvollen ,Bauernregeln'" sei es gelungen, die Aufmerksamkeit eines großen Teils der Öffentlichkeit für das Thema zu gewinnen. Jetzt komme das Ministerium aber zu seinem "Kernanliegen": einen breiten Dialog darüber zu führen, wie Landwirtschaft und Naturschutz miteinander versöhnt werden könnten.

Für diesen "Dialog" soll bald eine neue Website online gehen. Nach Angaben des Sprechers sind außerdem Debatten in sozialen Medien und bei einer Reihe von Veranstaltungen mit Hendricks geplant. Weitere Plakate mit "Bauernregeln" soll es nicht geben.