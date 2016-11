Hundepflege als Steuergeschenk

Von Tobias Hoeflich

erschienen am 25.11.2016



Eine Fellpflege vom Hundefriseur zu Hause oder ein Gassigang auf Rechnung lässt sich künftig absetzen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums hervor. Demnach werden jetzt Ausgaben für die Betreuung und Pflege von Haustieren als haushaltsnahe Dienstleistung anerkannt, sagt Ellen Tanke vom Verband der Lohnsteuerhilfevereine. Hintergrund ist ein entsprechendes Urteil des Bundesfinanzhofs vom September 2015, der damit auf mehrere Klagen reagierte. So gab etwa das Finanzgericht Düsseldorf 2015 der Klage eines Ehepaars statt, das die Kosten für eine Katzensitterin während ihres Urlaubs als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machte. Das Finanzamt hatte das zuvor abgelehnt.

Unter Betreuung und Pflege eines Haustiers sind laut Bundesfinanzhof Tätigkeiten wie das Füttern, die Fellpflege, das Ausführen und die Beschäftigung des Haustieres sowie die erforderlichen Reinigungsarbeiten zu verstehen. Nicht absetzbar sind dagegen tierpflegerische Leistungen außerhalb des Haushalts wie der Besuch im Hundesalon.

Aber auch ohne Haustier gibt es Geld-zurück-Potenzial. Förderfähig sind laut Tanke künftig auch Arbeiten außerhalb der Grundstücksgrenzen. Dazu zählt zum Beispiel ein Winterdienst, der einen öffentlichen Gehweg vom Schnee befreit. Auch Hausnotrufsysteme, wie sie viele Senioren besitzen, gelten als haushaltsnahe Dienstleistung. "Das Schreiben ist für uns bindend", sagt Stephan Gößl, Sprecher des Sächsischen Finanzministeriums.

Die neue Regelung lässt sich auch auf vergangene Jahre anwenden. "Voraussetzung ist aber, dass für das jeweilige Jahr entweder noch kein Steuerbescheid ergangen ist oder der Steuerbescheid verfahrensrechtlich änderbar ist", sagt Gößl. Grundsätzlich können von den Rechnungen die Lohn- und Fahrtkosten zu zwanzig Prozent geltend gemacht werden. Bei Handwerkerleistungen beträgt der abziehbare Betrag bis 1200 Euro, für haushaltsnahe Dienstleistungen 4000 Euro.

Kommentar: Kein Verständnis

Von Katrin Saft

Es klingt wie ein blöder Scherz: Der Hundefriseur ist künftig steuerlich absetzbar. Und der Damenfriseur? Der natürlich nicht! Denn Frauen gehen zum Friseur außer Haus, während der Fellpfleger zum Hund nach Haus kommt. Und damit, so das Argument der Finanzbeamten, ist letzteres eine haushaltsnahe Dienstleistung. Und die wird genau wie die Betreuung und Pflege von Haustieren innerhalb des Haushalts gefördert. Außerhalb - und hier wurden Hunde den Frauen gleichgestellt - aber nicht.

Bei aller Liebe zum Tier hält sich mein Verständnis für diese Neuerung in Grenzen. Nicht weil ich sauer bin, dass meine Frisur Privatvergnügen bleibt. Sondern weil ich mich frage, ob es in Deutschland nichts Wichtigeres gibt, als das Pflegen von Hunden, Katzen und Meerschweinchen und der daraus erwachsenen Dienstleistungsbranche zu fördern. Das Steuergeld reicht angeblich nicht für neue Kitas und Schulen, für mehr Lehrer und sanierte Straßen. Aber das Haustier wird staatlich protegiert.

Hinzu kommt, dass wir uns mit der neuen Absetzbarkeit von Tierdienstleistungen wieder ein Stück weiter von der versprochenen Steuererklärung auf dem Bierdeckel entfernen. Denn allein die Definition, was künftig unter einer haushaltsnahen Dienstleistung "im Sinne des § 35a Absatz 2 Satz 1 Alternative 2 Einkommensteuergesetz" zu verstehen ist, füllt mehrere Seiten und ist schwere Kost. So wird beispielsweise auch das Abfallmanagement innerhalb des Haushalts steuerlich begünstigt, die Fäkalienabfuhr aber nicht. Hauswart und Klavierstimmer sind absetzbar, Hauslehrer und Fitnesstrainer nicht - und so weiter und so fort. Wer sich nur lange genug durch die Anlagen durchgräbt, kann bei seiner Steuererklärung sicher einiges rausholen. Vielleicht reicht's dann am Ende ja doch noch für den Damenfriseur.