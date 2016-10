IG Metall: Gleichen Lohn für ostdeutsche Sick-Mitarbeiter

erschienen am 28.10.2016



Ottendorf-Okrilla/Waldkirch (dpa/sn) - Die IG Metall geht am Freitag in die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den ostdeutschen Standort der Sick AG. Ziel ist es laut Gewerkschaft, den Flächentarifvertrag Metall-Elektro der IG Metall Baden-Württemberg für das Tochterunternehmen Sick Engineering in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) mit 200 Mitarbeitern zu übernehmen. Die Zeit, in der hervorragend ausgebildeten Fachkräften in Ostsachsen niedrigere Löhne als an Standorten in Westdeutschland gezahlt werden, müsse vorbei sein, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ostsachsen, Jan Otto. Sollten die Verhandlung scheitern, seien Warnstreiks geplant.