Ifo-Index bleibt unverändert hoch

erschienen am 24.11.2016



München (dpa) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im November unverändert gut. Der Ifo-Geschäftsklimaindex blieb bei 110,4 Punkten. «Der Aufschwung in Deutschland bleibt intakt», sagte Ifo-Chef Clemens Fuest in München.

«Die deutsche Wirtschaft scheint von der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten vorerst unbeeindruckt.» Die rund 7000 befragten Unternehmen seien für die kommenden Monate zwar etwas weniger optimistisch, schätzten ihre aktuelle Lage aber etwas besser ein.

In der Industrie sank der Index leicht. Die Exportunternehmen zeigten sich nicht mehr ganz so zuversichtlich. «Die Unternehmen wollen in Zukunft vermehrt die Preise anheben», sagte Fuest. Im Groß- und Einzelhandel verbesserte sich die Stimmung. «Das Baugewerbe boomt weiter.» Lage und Erwartungen wurden von den Baufirmen noch besser eingeschätzt, der Index für diese Branche übertraf die Rekordwerte der Vormonate.

Der Ifo-Teilindex für die Geschäftslage stieg im November von 115,1 auf 115,6 Punkte. Der Teilindex für die Erwartungen sank von 105,9 auf 105,5 Punkte.