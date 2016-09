Im FernbusgeschÃ¤ft gibt es bald nur noch einen groÃŸen Anbieter

Im Fernbusgeschäft gibt es bald nur noch einen großen Anbieter

Die Deutsche Bahn zieht sich weitgehend aus dem Bereich zurück und überlässt den Markt dem Konkurrenten Flixbus. Müssen Reisende nun künftig tiefer in die Tasche greifen?

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 17.09.2016



Berlin. Der Fernbusmarkt boomt seit der Freigabe im Jahr 2013, doch der harte Preiskampf hat den Kreis der Anbieter mittlerweile wieder schrumpfen lassen. Nun räumt auch noch der letzte große Anbieter neben Marktführer Flixbus das Feld. Die Deutsche Bahn stellt zum Jahresende den Betrieb bei ihrer Fernbusfirma Berlinlinienbus (BLB) ein, wie der Konzern gestern mitteilte.

Damit werden auch in Südwestsachsen Verbindungen wegfallen. Von Chemnitz lassen sich derzeit mit den BLB-Bussen zwölf Städte ansteuern, von Zwickau aus sind es zwei. Nur wenige touristische Strecken wie etwa Berlin-Usedom sollen in das IC-Bus-Netz integriert und weitergeführt werden. Der IC-Bus ergänzt den Fernverkehr auf der Schiene vor allem bei Verbindungen über Grenzen hinweg sowie in touristische Regionen. Die Bahn hatte das Fernbusgeschäft in den vergangenen Monaten zwar ausgebaut, sie schreibt hier aber rote Zahlen.

Experten rechnen damit, dass die Fahrpreise im Zuge der Konzentration in der Branche "moderat" steigen werden. Auf einigen Strecken werde das Ticket vielleicht um ein, zwei Euro teurer werden, sagte der Geschäftsführer des Berliner Instituts Iges, Christoph Gipp. "Die Fernbusbetreiber müssen vernünftige Preise erzielen können und das werden sie auch." Deutlich höhere Ticketpreise seien aber kaum durchsetzbar - auch nicht für den Anbieter Flixbus, der künftig gut 90 Prozent des Marktes abdecken dürfte. "Der Rahmen ist begrenzt", sagte Gipp. Denn die Fernbusse befänden sich auch im Wettbewerb mit Billigfliegern, der Bahn und nicht zuletzt dem Auto.

Das deutsche Fernbus-Netz umfasst gut 300 Linien. Flixbus war zuletzt durch Zukäufe stark gewachsen. 2015 übernahm man Mein-Fernbus und kürzlich den Postbus der Deutschen Post. Hinter der Münchner Firma stehen mit der US-Beteiligungsgesellschaft General Atlantic, der Holtzbrinck-Gruppe und Daimler finanzstarke Anteilseigner.

Den Schritt der Bahn hält Gipp für nicht nachvollziehbar. Die BLB habe ihr Geschäft ausbauen und den Marktanteil von knapp zehn auf 13 Prozent steigern können. Der IC-Bus kommt demnach auf ein Prozent. In der Busbranche spricht man von einer "Fehlentscheidung". Die Bahn habe eine Verantwortung für den öffentlichen Verkehr. Der werde aber so geschwächt, hieß es beim Branchenverband BDO.