Immobilien- und Stellenportale stützen Axel Springer

03.11.2016

freiepresse.de

Job & Karriere

Andrea Warnecke

Microsoft stellt Slack-Konkurrenten «Microsoft Teams» vor

Microsoft will mit einer neuen Kommunikationsplattform auf Chat-Basis dem modernen Arbeiten in Unternehmen eine effektivere Basis schaffen. Nun stellte das Unternehmen «Microsoft Teams» vor, das direkt in Office 365 integriert ist. weiterlesen