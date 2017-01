Inflation in Deutschland 2016 auf niedrigem Niveau gestiegen

Man hat sich daran gewöhnt, dass der Einkauf kaum noch teurer wird. Lange dümpelte die Inflationsrate nahe der Nulllinie. Das könnte sich nun ändern. Volkswirte rechnen mit weiter steigenden Preisen.

Von Jörn Bender, dpa

erschienen am 03.01.2017



Wiesbaden (dpa) - Die Inflation in Deutschland hat 2016 auf niedrigem Niveau angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt zum Vorjahr um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte.

Für 2015 hatten die Wiesbadener Statistiker eine Teuerungsrate von 0,3 Prozent berechnet. Einen kräftigen Sprung gab es im Dezember vor allem wegen der anziehenden Preise für Sprit und Heizöl: Zum Jahresende lag die jährliche Teuerungsrate bei 1,7 Prozent nach jeweils 0,8 Prozent im Oktober und November. Von November auf Dezember 2016 stiegen die Verbraucherpreise nach Berechnungen des Bundesamtes um 0,7 Prozent.