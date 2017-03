Innogy plant trotz Ergebnis-Flaute keinen Stellenabbau

28.02.2017

freiepresse.de

Wirtschaft

Gregory Bull

Hochtief hofft auf US-Aufträge - auch zum Mauerbau

Der Baukonzern Hochtief setzt auf das Geschäft in den USA und schließt dabei auch eine Beteiligung an dem von Trump angekündigten Mauerbau nicht aus. Schon heute erwirtschaftet das Unternehmen mehr als die Hälfte seines Umsatzes in Nordamerika. weiterlesen