Internationale Spielwarenmesse beginnt in Nürnberg

erschienen am 01.02.2017



Nürnberg (dpa) - Die globale Spielzeugbranche stellt sich von heute an auf der Spielwarenmesse in Nürnberg dem Fachpublikum vor. Mehr als 70 000 Besuchern aus rund 120 Ländern wollen die Unternehmen ihre Neuheiten und Produkte zeigen.

Die Schau ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Treffen der Branche. In diesem Jahr haben die Veranstalter für die 68. Auflage drei Haupttrends ausgerufen: Girl Power - für das Selbstbewusstsein von Mädchen, Bewegung und Entspannung sowie Sammeln und Tauschen.

Fast ein Drittel (74 Prozent) der Aussteller kommt in diesem Jahr aus dem Ausland, insgesamt werden 2871 Unternehmen da sein - der Spielwarenmesse zufolge ein Höchststand (2016: 2851). Am kommenden Montag geht die Schau mit rund 75 000 Neuheiten zu Ende. Die Spielwarenmesse ist eine reine Veranstaltung für Fachbesucher.