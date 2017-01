Jüngste Kursverluste gut verarbeitet

erschienen am 13.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine jüngsten Kursverluste gut weggesteckt. Heute kurz nach Handelsstart zeigte sich der Dax mit plus 0,43 Prozent auf 11 570,54 Punkte wieder in guter Verfassung.

Tags zuvor war der Leitindex im Zuge der Enttäuschung vieler Anleger über die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump noch um rund ein Prozent abgerutscht. Die Erholung an der Wall Street nach dem europäischen Vortages-Handelsende sowie freundliche Kurse in Japan sorgen nun aber für Rückenwind.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte Freitagfrüh um 0,12 Prozent auf 22 328,43 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,36 Prozent auf 1836,16 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent hoch auf 3301,62 Stellen.