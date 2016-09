Kampf um Kaiser's Tengelmann-Ãœbernahme geht weiter

Kampf um Kaiser's Tengelmann-Übernahme geht weiter

Am Donnerstagabend treffen sich die Topmanager von Edeka, Tengelmann und Rewe mit Verdi zu einem Spitzengespräch. Es ist möglicherweise die letzte Chance, eine Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann zu verhindern.

erschienen am 21.09.2016



Düsseldorf (dpa) - Im Streit um die Übernahme von Kaiser's Tengelmann durch Edeka versuchen die beiden Handelskonzerne weiterhin das Veto des Bundeskartellamtes gerichtlich auszuhebeln.

Im Mittelpunkt eines Verfahrens vor dem 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf stand dabei allerdings nicht das Verbot der Fusion durch die Wettbewerbsbehörde, sondern die damit verbundene ausdrückliche Untersagung eines gemeinsamen Einkaufs.

Das Thema sei wichtig, weil ein Einkauf über Edeka für Kaiser's Tengelmann Einsparungen von fast 10 Prozent bedeuten würde und so die aktuellen Verluste des Unternehmen drastisch reduziert werden könnten, sagte ein Anwalt der Handelskonzerne am Rande des Verfahrens. Dies würde den Unternehmen mehr Spielraum geben, das stockende Fusionsvorhaben möglicherweise doch noch zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Allerdings gilt ein juristischer Erfolg der Supermarktketten in dieser Frage als eher unwahrscheinlich, da der Kartellsenat in einem Eilverfahren bereits die Untersagungsverfügung des Bundeskartellamtes bestätigt hat.

Größere Erfolgsaussichten hat dagegen angesichts der Entscheidung des Kartellsenats im Eilverfahren offenbar die ebenfalls verhandelte Beschwerde der Handelskonzerne gegen die Entscheidung des Kartellamtes, Kaiser's Tengelmann Filialschließungen zu untersagen. Hierzu hörte der Senat unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwei Zeugen aus den Rechtsabteilungen der Konzerne. Den Ausschluss der Öffentlichkeit begründete das Gericht mit der notwendigen Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.