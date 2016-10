Kosten für Gasnetze leicht rückläufig

erschienen am 23.10.2016



Hamburg (dpa) - Die Haushalte in Deutschland können sich insgesamt auf eher sinkende Gaspreise einrichten. Die Netzentgelte für Gas - ein wichtiger Bestandteil des Endpreises - werden im bundesweiten Durchschnitt im nächsten Jahr um gut ein Prozent zurückgehen. Das haben die Internet-Portale Check24 und Verivox ermittelt. Für eine Familie sind das fünf Euro im Jahr. Dabei gibt es ebenso Bundesländer mit steigenden wie mit fallenden Netzkosten. In Ostdeutschland sollen die Gasnetze vielerorts etwa deutlich teurer werden.

«Bundesweit sehen wir leicht sinkende Netzentgelte», sagte Jan Lengerke, Mitglied der Verivox-Geschäftsleitung. «Diese könnten den Trend zu allgemein sinkenden Gaspreisen weiter verstärken.» Für das nächste Jahr haben bereits 13 von rund 700 Gasversorgern Preissenkungen von durchschnittlich 7,3 Prozent angekündigt, das wären immerhin rund 100 Euro im Jahr.