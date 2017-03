Lastwagen-Kartell droht Milliarden-Euro-Klage

Europäische Lkw-Hersteller haben ihre Verkaufspreise abgesprochen und so ihre Kunden betrogen. Jetzt fordern Anwälte das zu viel gezahlte Geld zurück - es sind Milliarden.

Von Jürgen Becker

erschienen am 11.03.2017



Chemnitz. Im vergangenen Sommer hat die EU-Kommission eine Rekordstrafe gegen Daimler, Iveco, DAF und Volvo/Renault verhängt: Die Lastwagenbauer mussten nahezu drei Milliarden Euro Geldbuße zahlen. Nach Durchsuchungen hatten sie eingeräumt, auf höchster Führungsebene 14 Jahre lang zwischen 1997 und 2011 ihre Verkaufspreise für mittelschwere und schwere Lkw und ihren Zeitplan für die Einführung abgasärmerer Technologien abgesprochen zu haben. Die Kosten für diese Systeme holten sie sich von ihren Kunden zurück.

MAN hatte damals als Kronzeuge geholfen, dieses Kartell aufzudecken. Die Münchner VW-Tochter kam deshalb straffrei davon. Die ebenfalls verdächtigte schwedische VW-Tochter Scania bestreitet bis heute jegliche Beteiligung.

Doch mit den verhängten Strafen der EU-Wettbewerbshüter hat sich die Sache für die Mitglieder des Kartells noch längst nicht erledigt: Allein bei den Landgerichten in Stuttgart und Hannover sind mehr als 40 Klagen anhängig, in denen Lkw-Käufer Schadenersatz fordern. Unter den Klägern finden sich kleine und große Speditionen, aber auch Kommunen und andere Gebietskörperschaften. So will das Land Berlin 1,2 Millionen Euro zurück, auch die Stadt Dortmund verlangt 150.000 Euro. Mit einem ersten Prozess sei jedoch nicht vor Beginn des zweiten Halbjahres zu rechnen, wird der Stuttgarter Landgerichtssprecher Bernhard Schabel in Medien zitiert.

Zugleich scharen Anwaltskanzleien derzeit betrogene Spediteure hinter sich, um mit Sammelklagen durch die Hintertür gegen die Mitglieder des Kartells vorzugehen. Auf Internet-Seiten wie benthameurope.com, claimpartner.de, kartellgeschaedigt.de, lkw-kartellschaden.de haben sich bereits Hunderte Spediteure vom Fuhrbetrieb mit zwei Lastwagen bis hin zu großen Logistikern registriert.

Der Prozessfinanzierer Bentham Europe schätzt, dass Lkw-Käufer wegen der Absprachen europaweit für geschätzt zehn Millionen Lastwagen zu viel gezahlt haben. Jeremy Marshall, Chef des Investmentbüros bei Bentham Europe, nimmt an, dass der durchschnittliche Aufpreis bei rund 10.500 Euro pro Fahrzeug lag. Insgesamt könnten die Kunden somit um mehr als 100 Milliarden Euro betrogen worden sein, sagt er. Bentham wolle nun so vielen Kartell-Opfern wie möglich die Gelegenheit geben, kollektiv auf Schadenersatz zu klagen.

Auch der Prozessfinanzierer Burfort Capital, der schon im VW-Abgasskandal zehn Millionen Euro für die Musterklagen für Tausende Pkw-Halter bereitstellt, mischt wieder mit. Dieses Mal kooperiert er mit dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), der nach eigenen Angaben über seine Landesverbände 7000 bis 8000 Spediteure vertritt. Der BGL hofft nun, über den Hamburger Rechtsdienstleister "Financialright" mehr als 100.000 Fälle bündeln zu können, in denen der Verkaufspreis oder die Leasingrate für einen Lkw zu hoch war.

Da Sammelklagen in Deutschland allerdings unzulässig sind, arbeiten die Macher hinter "Financialright" erneut wie schon beim VW-Dieselskandal mit der Kanzlei des US-Star-Anwalts Michael Hausfeld zusammen und nutzen dabei einen Kniff: Die betroffenen Lkw-Käufer treten zunächst auf der Internet-Seite von "Financialright" unter www.truck-damages.com ihre Schadenersatzforderung an dieses Unternehmen ab. "Financialright" macht dann wie ein Inkassounternehmen diese Forderung bei Daimler & Co. geltend - notfalls mithilfe der Hausfeld-Anwälte vor Gericht. "Nur durch dieses Vorgehen haben auch kleine Spediteure, bei denen die Anwalts- und Prozesskosten den erstreitbaren Schadenersatz möglicherweise um ein Vielfaches übersteigen könnten, eine Chance", sagt Rechtsanwalt Christopher Rother, der Hausfelds Berliner Büro leitet.

Durchschnittlich 60.000 bis 80.000 Euro hatte ein Sattelzug zu Zeiten der Kartellabsprachen gekostet. Rother geht davon aus, dass diese Preise zehn bis 20 Prozent überhöht waren. "Der Schaden durch die Absprachen kann je nach Lkw variieren", erklärt Rother, "weil die abgesprochenen Listenpreise in der Praxis ja kaum einer gezahlt hat." Bis zu 50 Prozent Rabatt seien darauf gewährt worden. "Wir müssen nun durch Gutachten klären, wie sich die abgesprochenen Listenpreise auf die rabattierten Preise ausgewirkt haben." Zunächst will Rother einen außergerichtlichen Vergleich mit den Lkw-Kartellmitgliedern anstreben. Gelingt das nicht, sollen durch auf andere Fälle übertragbare Musterklagen auch andere Spediteure entschädigt werden. "Wegen der Verjährung muss das alles bis Jahresende über die Bühne gehen", sagt Rother. Wer sich diesem Verfahren anschließt, muss im Erfolgsfall aber bis zu ein Drittel des erstrittenen Schadenersatzes an Honorar an die Hausfeld-Anwälte, "Financialright" und den Prozessfinanzierer abführen. Geht die Klage verloren, kostet das die bei "Financialright" registrierten Lkw-Käufer allerdings auch nichts.