Lebensmittel: VerstÃ¤ndlichere Haltbarkeitsangaben gefordert

Tausenden Milchbauern machen seit Monaten viel zu niedrige Preise zu schaffen. Mittlerweile deutet sich eine leichte Besserung an. Der Minister mahnt, nun nicht einfach in ein «Weiter so» zurückzufallen.

Agrarminister: Entspannung in Milchkrise nicht überbewerten

15.09.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Gregor Fischer

Agrarminister nimmt Branche in Milchkrise in die Pflicht

Was tun, damit Zehntausende in Existenznot geratene Bauern wieder mehr Geld für ihre Milch bekommen? Die Bundesregierung will akut helfen. Allein darauf verlassen soll sich die Wirtschaft aber nicht.