Leipziger Energiekonzern VNG bleibt die Nummer eins in Top 100

Die Sachsen-Bank sieht die größten Unternehmen Mitteldeutschlands auf Wachstumskurs. Unter den zehn Neueinsteigern im Ranking ist auch einer aus Südwestsachsen.

Von Jan-Dirk Franke

erschienen am 09.02.2017



Leipzig. Der Spitzenplatz scheint wie in Beton gegossen. Jahr für Jahr beansprucht der Leipziger Energiedienstleister VNG Verbundnetz Gas den ersten Platz in der Liste der größten Firmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für sich. Das ist auch diesmal nicht anders. Darunter aber war das Feld in Bewegung. So etwa verdrängte VW Sachsen die Total Raffinerie Leuna von Platz zwei. Zur Erinnerung: 2015 war ein Rekordjahr für die VW-Tochter. In Zwickau wurden so viele Golfs und Passats gebaut wie noch nie.

In der Top-10-Gruppe tauschten noch zwei Unternehmen ihre Plätze: Envia M rutschte von Platz vier auf sieben, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom in Halle stieg auf. Der Chemnitzer Versorger Eins machte Boden gut und rangiert auf Rang 15. Die Hartmannsdorfer Komsa AG legte ebenfalls zu und ist nun das elftgrößte Unternehmen.

Jedes Jahr erstellt die Sachsen-Bank, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, eine Liste der Top-100-Firmen in Mitteldeutschland. Ausgewiesen werden sowohl Umsatz als auch Mitarbeiterzahlen, Maßstab ist jedoch nur der Umsatz. Die aktuelle Liste beruht auf den Geschäftszahlen des Jahres 2015. Die 2016er-Umsatzzahlen liegen in der Regel erst im Laufe dieses Jahres vor.

"Die Top-100-Liste zeigt erneut die Vielfalt der Wirtschaft in Mitteldeutschland sowie die ausgewogene Verteilung von Wirtschaftsbranchen und Spitzenunternehmen in der Region", fasst Peter Kröger, Leiter Firmenkundengeschäft bei der Sachsen-Bank, zusammen. Die Wirtschaft sei weiter auf Wachstumskurs, heißt es. Im Kontext der anhaltend guten Wirtschaftslage stiegen auch die Mitarbeiterzahlen. Allerdings zeigten sich größere Firmen investitionsfreudiger als kleinere.

Die meisten großen Unternehmen kommen aus der Energie- und Versorgerbranche (17), danach folgt die Autoindustrie (13). Zehn Firmen sind neu in die Top-100-Liste aufgenommen worden, darunter der Schkeuditzer Logistiker Aerologic (PLatz 39), der Zwickauer Autozulieferer Tower Automotive Presswerk (Platz 99) und die Dresdner Karosseriewerke (98). Dementsprechend sind auch Firmen wieder rausgefallen. Dazu gehören der Chiphersteller Globalfoundries, die Von Ardenne Anlagentechnik (beide Dresden), die Leipziger Kranunion und die TD Deutsche Klimakompressor Bernsdorf. Nicht mehr unter den Top 100 ist auch Tenneco - der Zwickauer Zulieferer hatte erst vor einem Jahr den Sprung in die Liste geschafft.

Die genauen Gründe, weshalb Firmen aus dem Ranking rutschen, nennt die Sachsen-Bank nicht. Es heißt lediglich: Einige Unternehmen hätten bewusst auf eine Nennung verzichtet. Andere seien nicht mehr enthalten, weil für sie keine aktuellen Zahlen hätten ermittelt oder valide geschätzt werden können. Insgesamt finden sich 37 (eindeutig zurechenbare) Firmen aus Sachsen in der Rangliste und damit eine weniger als im Vorjahr.