Lufthansa-Pilotenstreik geht weiter

Die 14. Streikrunde der Lufthansa-Piloten zwingt auch heute viele Passagiere zu improvisieren. Und morgen geht es weiter. Ein Ende des Konflikts zwischen Europas größtem Luftverkehrskonzern und der Vereinigung Cockpit ist noch nicht absehbar.

erschienen am 24.11.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Die Piloten der Lufthansa haben ihren Streik am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Eine Sprecherin der Airline sagte in Frankfurt, dass im Laufe des Tages bundesweit 912 Flüge ausfallen werden.

Die Vereinigung Cockpit (VC) hat ihren gestern begonnenen Ausstand zuvor noch einmal verlängert. Auch morgen soll weiter gestreikt werden, wie die VC ankündigte. Dann sind Verbindungen auf der Kurzstrecke, die aus Deutschland starten, betroffen.

Am neben Frankfurt zweiten großen Lufthansa-Drehkreuz in München blieben die meisten Maschinen am Morgen am Boden. Am Terminal gab es jedoch keine größere Unruhe: Viele Passagiere hatten sich offenbar auf die massiven Ausfälle eingestellt und waren erst gar nicht zum Flughafen gekommen. Nur einige wenige Lufthansa-Maschinen hoben ab - unter anderem nach Hongkong, Lissabon, Turin und Dresden.

Reisende können sich über die Internetseite lufthansa.com informieren, ob ihre Verbindung unter den gestrichenen Flügen ist. Gestrandeten Passagieren wurden Umbuchungen angeboten.

Ein Ende des bis Anfang 2014 zurückreichenden Tarifkonflikts zwischen Europas größtem Luftverkehrskonzern und der Pilotengewerkschaft VC ist weiter nicht absehbar. Es ist die inzwischen 14. Streikrunde.