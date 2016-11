Mehr Verbraucher kämpfen mit Überschuldung

erschienen am 10.11.2016



Düsseldorf (dpa) - Trotz der guten Konjunktur kämpfen Verbraucher in Deutschland mit einer zunehmenden Überschuldung. 2015 konnte bereits fast jeder Zehnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Experten gehen auch im laufenden Jahr von einem weiteren Anstieg aus.

Genauere Zahlen hierzu will die Wirtschaftsauskunftei Creditreform heute in Düsseldorf vorlegen. Negativer Spitzenreiter im bundesweiten Vergleich war im vorigen Jahr Bremen mit einer durchschnittlichen Verschuldungsquote von 14,08 Prozent. Am günstigsten war die Lage in Bayern (7,12 Prozent) und Baden-Württemberg (8,09 Prozent).