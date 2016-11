Milder Jahresbeginn lässt Heizkosten sinken

erschienen am 02.11.2016



Berlin (dpa) - Wegen des milden Frühjahrs wird Heizen für viele Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr günstiger.

Vor allem bei Besitzern von Ölheizungen könnten die Rechnungen niedriger ausfallen, wie aus dem veröffentlichten Heizkostenspiegel der gemeinnützigen co2online GmbH und des Mieterbunds hervorgeht.

«Bei Erdgas und Fernwärme könnten es fünf Prozent sein, beim Heizöl sogar zehn Prozent.» Grund dafür seien neben dem vergleichsweise milden Wetter im Frühjahr auch gesunkene Energiepreise.

Auch im vergangenen Jahr waren Ölheizungs-Nutzer eindeutig im Vorteil. Für sie wurde Heizen um fast ein Fünftel günstiger. Bei Häusern mit Erdgas- und Fernwärmeheizung dagegen gab es kaum Veränderungen.

Laut Heizkostenspiegel zahlten Bewohner einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit Heizölheizung im Schnitt 755 Euro und damit 175 Euro weniger als 2014.

Wer mit Erdgas heizte, zahlte unverändert etwa 830 Euro. Bei Fernwärme wurden im Schnitt 965 Euro fällig - wobei die Tarife hier regional recht unterschiedlich sind.