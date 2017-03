Moderate Dax-Verluste vor EZB-Zinsentscheid

erschienen am 09.03.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Anleger kein Risiko eingegangen.

Der Dax pendelte in einer engen Handelsspanne von weniger als 50 Punkten. Um die Mittagszeit stand der Leitindex 0,22 Prozent tiefer bei 11 941,39 Punkten.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gab um 0,08 Prozent auf 23 216,67,99 Punkte nach. Für den TecDax ging es nach seinem Kurszuwachs der vergangenen Tage deutlicher nach unten: Der Technologie-Index verlor 0,86 Prozent auf 1938,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte um seinen Vortagesstand.

Die europäischen Währungshüter werden am frühen Nachmittag nach Einschätzung von Experten keine Abstriche an ihrer extrem lockeren Goldpolitik machen.

Am Markt wird trotz des jüngsten Anstiegs der Inflation damit gerechnet, dass der Leitzins in der Eurozone unverändert bei null Prozent bleibt. Auch beim Kaufprogramm für Anleihen werden keine Änderungen erwartet. Laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets wird sich EZB-Präsident Mario Draghi angesichts der anstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich wohl bedeckt halten.