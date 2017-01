Möbelmesse IMM startet in Köln

erschienen am 16.01.2017



Köln (dpa) - Zur internationalen Möbelmesse IMM werden ab heute rund 150.000 Besucher in Köln erwartet. Neben rund 100.000 Fachbesuchern, für die die Messe an den ersten vier Tagen reserviert ist, öffnet die IMM ab dem Freitag ihre Tore für das Publikum.

Bis zum Sonntag (22.1.) zeigen rund 1360 Aussteller aus 50 Ländern die Trends der Branche. Zusammen mit der Möbelmesse IMM geht in diesem Jahr auch die Küchenmesse Livingkitchen an den Start.

Zu den aktuellen Trends zählt die Möbelbranche derzeit den Rückzug in die eigenen vier Wände und die Renaissance von Möbeln mit Nostalgiecharakter.