Nach Dax-Rally halten sich die Anleger bedeckt

Die Vorgaben aus Übersee sind positiv und gute Konjunkturnachrichten gibt es auch: Doch die deutschen Aktienmärkte legen weiter eine Pause ein.

04.01.2017



Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger halten sich nach der Rally im Dezember und einem starken Jahresauftakt weiterhin mit neuen Engagements zurück. Nach kleineren Verlusten am Dienstag ging es heute für den Dax in gleichem Stil weiter.

Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,41 Prozent auf 11 536,66 Punkte. Positiv ausgefallene Konjunkturdaten für den Euroraum konnten kaum stützen.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel am Mittwoch um 0,55 Prozent auf 22 284,27 Punkte, bewegte sich damit aber weiter nahe am Rekordniveau. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,17 Prozent auf 1836,73 Punkte nach unten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, hielt sich dagegen recht stabil mit minus 0,08 Prozent auf 3312,37 Punkte.