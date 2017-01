Neuer Chef bei Privatbahn Abellio Rail Mitteldeutschland

erschienen am 04.01.2017



Halle (dpa) - Das private Bahnunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland hat einen neuen Chef. Roman Müller übernahm zu Jahresbeginn den Vorsitz der Geschäftsführung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Halle mitteilte. Der 62-Jährige war zuvor bereits für Abellio in Berlin tätig. Er tritt die Nachfolge von Dirk Ballenstein an, der das Unternehmen verlassen hat. Abellio Rail Mitteldeutschland betreibt mehrere Bahnlinien im Süden Sachsen-Anhalts und im Grenzgebiet zu Thüringen, Niedersachsen und Sachsen. Darunter sind wichtige Pendlerstrecken, etwa von Erfurt und Kassel über Sangerhausen nach Halle oder von Saalfeld über Jena nach Leipzig.