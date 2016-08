Niedrigste August-Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren

Nürnberg (dpa) - Trotz wachsender Flüchtlings-Arbeitslosigkeit und einsetzender Sommerflaute bleibt die Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter auf Rekordtief. ... weiterlesen

Nürnberg (dpa) - Die robuste Konjunktur und die auslaufende Frühjahrsbelebung haben die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf den niedrigsten Juni-Stand ... weiterlesen

28.08.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Jens-Ulrich Koch

Experten: Arbeitsmarkt trotz Flüchtlingen und Brexit robust

Trotz Sommerpause zeigt sich der Jobmarkt in Deutschland aus Expertensicht robust. Die Auswirkungen des Brexit-Votums seien geringer als befürchtet, und auch die Flüchtlinge kommen erst mit Verzögerung am Arbeitsmarkt an. weiterlesen