ÖPNV: Fahrkarten könnten bis zu 2,5 Prozent teurer werden

erschienen am 25.01.2017



Berlin (dpa) - Für Busse, Trams und U-Bahnen ist die nächste Preisrunde in Vorbereitung. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet für dieses Jahr damit, dass die Fahrkarten 1,5 bis 2,5 Prozent teurer werden, wie sein Präsident Jürgen Fenske in Berlin sagte.

Die Zuschüsse sänken wegen knapper Kassen der Kommunen, sagte er zur Begründung. Außerdem gebe es nach jahrelanger Sanierung der Unternehmen kaum noch Sparmöglichkeiten. Im vergangenen Jahr waren die Preise durchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegen. Die Zahl der Fahrgäste stieg so stark wie seit zehn Jahren nicht. Sie erreichte 10,18 Milliarden, 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr.