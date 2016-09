Ã–lpreis-Anstieg beschert Dax weitere Gewinne

Ölpreis-Anstieg beschert Dax weitere Gewinne

erschienen am 29.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Stark gestiegene Ölpreise haben dem Dax am Donnerstag weitere Kursgewinne beschert. Die Einigung der Opec-Mitglieder auf eine Begrenzung der Ölfördermenge mache den Anlegern Mut, schrieb Analyst Wolfgang Albrecht von der Landesbank Baden-Württemberg.

In den ersten Handelsminuten rückte der deutsche Leitindex um 1,04 Prozent auf 10 546,56 Punkte vor. Damit folgte er den positiven Vorgaben der Übersee-Börsen und knüpfte an den freundlichen Vortag an, als er nach drei Verlusttagen erstmals wieder zugelegt hatte.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 0,84 Prozent auf 21 729,80 Zähler hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,76 Prozent auf 1805,89 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,15 Prozent auf 3025,50 Punkte.