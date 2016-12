Opec setzt auf Öl-Förderkürzung auch in Nicht-Opec-Ländern

18.02.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Waltraud Grubitzsch

Ölpreise erholen sich - Förderländer wollen Menge begrenzen

New York/Wien (dpa) - Die Ölpreise haben am Donnerstag an ihre starken Gewinne vom Vortag angeknüpft und sich weiter erholt. Als Reaktion auf einen Anstieg ... weiterlesen