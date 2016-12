Paketdiensten fehlen in kommenden Jahren Tausende Zusteller

erschienen am 22.12.2016



Braunschweig (dpa) - Bei den deutschen Lieferdiensten mangelt es vor allem im Weihnachtsgeschäft zunehmend an Personal für die Zustellung. In den kommenden Jahren könnten der Branche Tausende Arbeitnehmer fehlen, um den stetig wachsenden Paketstrom bewältigen zu können.

«Der Arbeitsmarkt ist ziemlich abgegrast. Wenn sich jemand aussuchen kann, ob er für knapp neun Euro Pakete ausfährt, oder für ein Sicherheitsunternehmen nachts ein Kaufhaus bewacht, dem fällt die Wahl nicht schwer», sagte Martin Frommhold, Sprecher von Hermes Europe, der Deutschen Presse-Agentur.

«In der Branche herrscht jetzt zum Weihnachtsgeschäft in ganz Deutschland ein Riesenpersonalmangel», sagt auch der Sekretär für den Bereich Post und Logistik bei der Gewerkschaft Verdi Niedersachsen/Bremen, Thomas Warner. «Selbst die Zeitarbeit-Firmen haben kaum noch Leute, um den Bedarf zu decken.» Für viele Werkvertragsarbeiter bedeute das häufig einen Zehn-Stunden-Tag bei sechs Tagen die Woche.

Eine Strategie gibt es laut Hermes-Sprecher Frommhold nicht. «Auf lange Sicht bräuchte es wohl eine bessere Bezahlung.» Das sei jedoch angesichts der niedrigen Preise in der Branche kaum möglich.