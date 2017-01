«Pokémon» verschaffen Nintendo Gewinn im Weihnachtsquartal

13.01.2017

freiepresse.de

Multimedia

Koji Sasahara

Neue Nintendo-Konsole Switch kommt am 3. März

Nintendo geht nach der jüngsten Durststrecke in die Offensive mit seiner neuen Konsole Switch. Sie soll sowohl am Fernseher als auch unterwegs nutzbar sein. Nintendo tritt damit nicht nur gegen Playstation und Xbox an, sondern auch gegen Smartphone-Games. weiterlesen