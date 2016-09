Positiver Trend am Aktienmarkt setzt sich fort

An den deutschen Börsen geht es zu Wochenbeginn weiter aufwärts. Die Aussicht auf weiter billiges Zentralbankgeld in den USA verleiht den Märkten Rückenwind.

erschienen am 05.09.2016



Frankfurt/Main (dpa) - Der positive Trend am deutschen Aktienmarkt nach den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag setzt sich zu Beginn der neuen Woche fort.

Der Dax kletterte am Montag gegen Mittag um 0,30 Prozent auf 10 716,04 Punkte. Bis zu seinem Jahreshoch bei 10 802 Punkten, das der Leitindex Mitte August erreicht hatte, fehlen damit weniger als 90 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verbesserte sich zuletzt um 0,12 Prozent auf 21 758,47 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,05 Prozent auf 1754,79 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,38 Prozent.

Auf jüngste Konjunkturdaten der Eurozone hatte der Dax kaum reagiert. Die Unternehmensstimmung hatte sich im August überraschend eingetrübt. Die Einzelhändler im Euroraum konnten ihre Umsätze im Juli dagegen deutlicher als erwartet steigern.

Die Anleger haben gute Laune angesichts der Aussicht, dass die Zentralbanken den Markt noch längere Zeit mit extrem billigem Geld versorgen, kommentierte Analyst Mike van Dulken vom Broker Accendo Markets. Ein schwächerer US-Beschäftigungsaufbau im August hatte die Erwartungen einer zeitnahen Leitzinserhöhung in den Vereinigten Staaten wieder etwas gedämpft.

In den USA ist wegen eines Feiertags die Börse am Montag geschlossen. Impulse von der Wall Street bleiben daher aus. Am späten Abend gibt hierzulande dann noch die Deutsche Börse die Index-Änderungen für den Dax, MDax, TecDax und SDax bekannt. Im Dax und MDax werden keine Änderungen erwartet. Im TecDax könnte Süss Microtec nach einem kurzen Gastspiel schon wieder rausfliegen. Die Änderungen gelten ab Montag, 19. September.

Die Anteile von Adler Real Estate verteuerten sich an der SDax-Spitze um mehr als 6 Prozent. Das Wohnimmobilien-Unternehmen profitiert stark von der Übernahme des österreichischen Immobilienunternehmens Conwert Immobilien Invest durch Vonovia. Für den deutschen Branchenführer ging es im Gegenzug um fast zwei Prozent nach unten.