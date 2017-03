Reisemesse ITB öffnet in unruhigem Umfeld

erschienen am 08.03.2017



Berlin (dpa) - Im Zeichen internationaler Unsicherheit und diplomatischer Konflikte öffnet heute die Reisemesse ITB in Berlin für das Fachpublikum.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) warnte bei der Eröffnungsfeier am Vorabend vor Abschottung. «Der Tourismus entwickelt sich dort besonders gut, wo Offenheit und Gastfreundschaft herrschen», sagte sie. Am ersten Messetag wird auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu erwartet, dessen Besuch in Hamburg am Vortag umstritten war.

Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) mit mehr als 10 000 Ausstellern aus 184 Urlaubsregionen ist bis Sonntag geöffnet, bis einschließlich Freitag aber Fachbesuchern vorbehalten. Insgesamt werden 180 000 Besucher erwartet.